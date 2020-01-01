Galatasaray'dan Muslera ve Emre Akbaba'ya indirimli sözleşme

Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularına indirimli sözleşme teklifi yaptı.

'de zirve yarışından kopmak istemeyen , sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuları için harekete geçti.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı-kırmızılılar, sakatlığı devam eden kaptan Fernando Muslera ve milli futbolcu Emre Akbaba için indirimli sözleşme teklifinde bulundu.

Pandemi döneminde maaşlarından yüzde 15'lik indirim yapan futbolcular, yeni sözleşmelerinde yüzde 30 oranında indirime gidecek.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'la oynanan lig maçında bacağı kırılan Uruguaylı kaleci, bu sezon henüz forma giyemedi. Emre Akbaba ise bu sezon oynadığı 7 maçta 2 asist yaparken gol sevinci yaşayamadı.