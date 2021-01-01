Galatasaray, Mostafa Mohamed'in maliyetini açıkladı

Galatasaray, Zamalek'ten 1,5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed için 2 milyon dolar ödeyecek.

Galatasaray, Mostafa Mohamed transferini resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun 1,5 yıllık kiralama süresi için Zamalek'e 2 milyon dolar ödeyecek. Satın alma opsiyonunu elinde bulunduran sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuyu 4 milyon dolar karşılığında kalıcı olarak renklerine bağlayabilecek.

Bu sezon için oyuncuya 400 bin dolar ödeyecek Galatasaray, gelecek sezon ise 725 bin dolar sabit ücret ödeyecek.