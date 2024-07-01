Galatasaray, Michy Batshuayi'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Michy Batshuayi transferini resmiyete kavuştururken Belçikalının maliyeti de belli oldu.

Batshuayi, Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu

Maliyeti açıklandı

3 yıllık sözleşme

NE OLDU? Yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray yeni transferini duyurdu ve Michy Batshuayi hamlesini resmiyete kavuşturdu. Sarı-kırmızılı ekip, Belçikalı golcüyle üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

BÜYÜK RESİM: KAP'a yapılan açıklamada, Batshuayi'nin yıllık 3 milyon euro ve 3 milyon euro da imza parası alacağı ifade edildi: "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir Futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir."

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Michy Batshuayi, üç büyüklerde forma giyen ilk yabancı oyuncu olacak.

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DAHA FAZLASI: Michy Batshuayi kariyerinin son 3 sezonunu Süper Lig'de geçirdi. Belçikalı yıldız Beşiktaş'ta 42 maça 14 gol, 5 asist ile oynarken, Fenerbahçe'de 75 maçta 44 gol attı ve 5 asist yaptı.