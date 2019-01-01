Galatasaray, MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüştü!

Galatasaray yönetimi, derbinin ardından MHK ile bir araya geldi.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan - derbisi 1-1'lik skorla sona erdi ancak derbi sonrası yaşanan gelişmeler devam ediyor.

Sarı kırmızılı camiadan hakeme yönelik tepkiler gelmiş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası yaptığı açıklamada hakem Ali Palabıyık'ın kararlarını eleştirmiş ve sert yorumlarda bulunmuştu.

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, saat 15.30'da MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüştü.

Görüşme sonrası Mustafa Cengiz, "Hem genel, hem de hayırlı olsun ziyareti yaptık ve konuştuk. Görüşme kara pazar ile ilgiliydi. Resmi sitemizden bir açıklama yayınlayacağız. Sabri Çelik, Mustafa Çulcu ve Muhittin Boşat ile görüştük. Şimdi gidip değerlendirme yapmamız gerekiyor. VAR hakemi ile yapılan görüşmenin kayıtlarını istedik." açıklamasını yaptı.

"Dehşete düştük"

Cengiz, derbideki hakem kararlarını da eleştirirken, "VAR'a rağmen kurallara uyulmaması bizi dehşete düşürdü. Öyle bir gün gelir, aynı yıl üst üste yeneriz. Biz adil yarış istiyoruz. Ali Palabıyık ile kişisel bir sorunumuz yok, biz genç hakemleri destekliyoruz. Bir cürüm işlenmiştir ve cezaya tabiidir." ifadelerini kullandı.

VAR kayıtları istendi

Akşam saatlerinde Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden de çok sert bir açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılılar hakem kararlarını hedef alırken şu ifadeleri kullandı:

"14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynadığımız derbinin hakemi Ali Palabıyık, basiretsiz ve taraflı kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan tesir etmiştir.

Maçın sona ermesiyle birlikte başta Futbol Federasyonu olmak üzere ilgili kurullar nezdinde gerekli girişimler başlatılmıştır. Bu çerçevede söz konusu makamlar tarafından gerekli adımların atılmasını ivedilikle beklemekteyiz.

Ayrıca, VAR sisteminin uygulandığı bazı ülkelerde olduğu gibi Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını da Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir kez daha talep ediyoruz.

Saha içinde ve saha dışında kurulan tuzaklara, iftiralara rağmen, şampiyonluk yürüyüşümüz kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"