Galatasaray, Mert Çetin'i istedi

Galatasaray, Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki stoper Mert Çetin’i gündemine aldı.

Gazetesi’nden Burhan Can Terzi’nin haberine göre , Süper Lig’in yeni ekibi ’nin stoperi Mert Çetin için girişimlere başladı.

Sarı Kırmızılılar bu futbolcu için 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli artı takasta Ömer Bayram’ı önerdi.

Haberin devamı aşağıda

Geçtiğimiz sezon ’de 26 resmi maça çıkan Mert bir kez daha rakip ağları havalandırdı.

Mert’in ismi Fransız kulübü ile de anılıyordu.