Galatasaray, Mert Çetin'i istedi
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Türkiye Gazetesi’nden Burhan Can Terzi’nin haberine göre Galatasaray, Süper Lig’in yeni ekibi Gençlerbirliği’nin stoperi Mert Çetin için girişimlere başladı.
Sarı Kırmızılılar bu futbolcu için 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli artı takasta Ömer Bayram’ı önerdi.
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Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’de 26 resmi maça çıkan Mert bir kez daha rakip ağları havalandırdı.
Mert’in ismi Fransız kulübü Lille ile de anılıyordu.