Galatasaray

Galatasaray, Mert Çetin'i istedi

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Galatasaray, Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki stoper Mert Çetin’i gündemine aldı.

Türkiye Gazetesi’nden Burhan Can Terzi’nin haberine göre Galatasaray, Süper Lig’in yeni ekibi Gençlerbirliği’nin stoperi Mert Çetin için girişimlere başladı.

Sarı Kırmızılılar bu futbolcu için 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli artı takasta Ömer Bayram’ı önerdi.

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Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’de 26 resmi maça çıkan Mert bir kez daha rakip ağları havalandırdı.

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Mert’in ismi Fransız kulübü Lille ile de anılıyordu.

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