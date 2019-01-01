Galatasaray, Mbwana Samatta ile görüşüyor

Belçika basını, Galatasaray'ın Genk forması giyen Mbwana Samatta ile görüşmelere başladığını iddia etti.

Sarı kırmızılılar, Mbwana Ally Samatta için Genk ile müzakereleri resmen başlattı.

Mbaye Diagne'yi Afrika Uluslar Kupası'nın ardından satarak yeni bir golcü almak için çalışmalarını sürdüren 'ın Genk forması giyen Mbwana Ally Samatta ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Het Laatste Nieuws sitesinde yer alan habere göre Galatasaraylı yöneticiler, 26 yaşındaki forvetin transferini görüşmek için 'ya gitti. Genk'in golcü futbolcu için 10 milyon euro talep ettiği bildirildi.

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Yıldız oyuncunun adı daha önce , Aston Villa, ve ile anılmıştı. Samatta'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

forması giyen genç futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 51 resmi müsabakada 32 gol attı, 6 asist yaptı.