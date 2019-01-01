Galatasaray, Mbaye Diagne'nin fiyatını belirledi

Galatasaray'da yönetim, Mbaye Diagne'nin menajeriyle görüşerek oyuncunun transfer bedelini belirledi.

2017-18 sezonunun devre arasında 'dan 13 milyon euro karşılığında 'a gelen Senegalli golcü Mbaye Diagne, geçtiğimiz günlerde menajeri Claudio Druetta'yı değiştirmiş ve Benjamin Mendy ile anlaşmıştı.

>>Emre Belözoğlu ilk değil: Aynı takıma 3 kez giden futbolcular

Bafetimbi Gomis'in de menajerliğini yapan ve Al Hilal'e satılmasında önemli bir rol oynayan Mendy, Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre yakın zamanda Galatasaray yöneticileri ile bir araya geldi ve Arap kulüplerinin, Diagne ile ilgilendiğini iletti. İddialara göre yönetim, oyuncunun bonservisini soran Mendy'e "Biz Diagne için Kasımpaşa’ya bonuslar dahil 13 milyon euro ödedik. Kaldığı taktirde gelecek sezon daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Ancak, kendisine ödediğimiz 13 milyon euro’yu kabul eden bir kulüp olursa satmayı düşünebiliriz." yanıtını verdi.

Sarı-kırmızılı yöneticilerinin ikinci koşulunun, 13 milyon euro’nun tamamının peşin ödenmesi olduğu belirtildi. Al Hilal'e giden Gomis'in bonservisinin bir kısmı alınamadığı için FIFA'ya başvuran Galatasaray'ın, aynı sorunla bir daha karşılaşmamak için parayı peşin istediği ifade edildi.

Bu sezon çıktığı 29 lig maçında 30 gol kaydederek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Diagne'nin Galatasaray ile 4.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Toplamda 10 milyon 650 bin euro kazanacak olan 27 yaşındaki oyuncu, yılda ortalama 2.36 milyon euro alıyor. Arap kulüplerine transfer olması durumundaysa bu rakamı en az 2’ye katlayacağı düşünülüyor.