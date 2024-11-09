Galatasaray, Mauro Icardi'nin sözleşmesini donduracak mı?

Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sözleşmesi hakkında Galatasaray'ın sürpriz bir karar alacağı iddia ediliyor.

Mauro Icardi sakatlandı

Sezonu kapattığı söyleniyor

Galatasaray yönetimi, Arjantinli golcünün sözleşmesini dondurulabilir

NE OLDU? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham'ı 3-2 mağlup etti ancak gecede buruk bir sevinç yaşadı. Karşılaşmada sakatlanan Mauro Icardi'nin ön çapraz bağları koptu ve Arjantinli yıldızın sezon sonuna kadar sahalara dönemeyeceği söyleniyor. Galatasaray yönetimi ise bu gelişmenin ardından Mauro Icardi'nin sözleşmesinde sürpriz bir değişiklik yapmayı planlıyor.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, Mauro Icardi'nin sözleşmesini donduracak ve böylece yabancı kontenjanında yer açılacak. Sarı-kırmızılı yönetim sezon planlamasında değişikliğe giderken ara transfer döneminde bir golcü takviyesi daha yapacak.

NELER YAŞANACAK? Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından Okan Buruk'un Victor Osimhen ile yeniden tek forvetli sisteme döneceği söyleniyor. Michy Batshuayi ise yine kenarda hamle oyuncusu konumunda bulunacak.

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SIRADA NE VAR? Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bir sonraki maçını Süper Lig'de 10 Kasım'da Samsunspor karşısında oynayacak.