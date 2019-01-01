Galatasaray, Martin Linnes'in sözleşmesini uzattı
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@galatasaray
Ve Galatasaray'da Martin Linnes bilmecesi resmen son buldu. Sarı-Kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Norveçli futbolcunun sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını duyurdu.
Sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılan Martin Linnes yıllık 1 milyon 400 bin euro net ücret kazanacak.
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Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır.Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 1.400.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."