Galatasaray, Martin Linnes'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı

Ve 'da Martin Linnes bilmecesi resmen son buldu. Sarı-Kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Norveçli futbolcunun sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını duyurdu.

Sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılan Martin Linnes yıllık 1 milyon 400 bin euro net ücret kazanacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır.

Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 1.400.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."