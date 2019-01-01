Galatasaray, Marouane Fellaini için atağa kalktı

Manchester United'da gözden düşen Marouane Fellaini için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

Adı yıllardır üç büyüklerle anılan Marouane Fellaini konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Portekizli menajer Jose Mourinho'nun ısrarla takımda tuttuğu 31 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu, artık yolun sonuna geldi. United'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, Fellaini'nin gönderilebileceği raporunu verdi.

Akşam' da yer alan habere göre; İngiliz ekibi Fellaini'yi uygun bir bedelle elden çıkarmak istiyor. Belçikalı oyuncunun kulübüyle ise 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Galatasaray'ın Fellaini'yi alması ise Finansal Fair Play nedeniyle yeni oyuncu satışına bağlı.

Bu sezon Premier Lig'de 14 maça çıkan Belçikalı futbolcu, gol atma başarısı gösteremedi ve iki asistte kaldı.