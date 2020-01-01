Galatasaray Marcao'nun bonservisini belirledi
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Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Chaves’ten 4 milyon euro bedelle transfer edilen Marcao için Galatasaray bu yaz gelecek olan teklifleri değerlendirebilir.
Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Brezilyalı stopere gelen teklifleri bu yaz değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajerine de bunu iletecek.
Başta İtalyan ekibi Atalanta olmak üzere bazı kulüplerin ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’ın isteyeceği bonservis bedelinin 20 milyon euro olacağı öğrenildi.
Galatasaray’da teknik kadronun, Brezilyalı futbolcudan memnun olmasına karşın gelecek sezonki transfer bütçesine kaynak yaratmak için Marcao’nun satışını değerlendirileceği öğrenildi.