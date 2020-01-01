Galatasaray Marcao'nun bonservisini belirledi

Sarı kırmızılılar Brezilyalı oyuncunun satışına bu yaz izin verebilir. Galatasaray'ın Marcao'yu isteyen kulüplerden 20 milyon euro istemesi bekleniyor

Geçen sezonun devre arasında ekibi Chaves’ten 4 milyon euro bedelle transfer edilen Marcao için bu yaz gelecek olan teklifleri değerlendirebilir.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Brezilyalı stopere gelen teklifleri bu yaz değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajerine de bunu iletecek.

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Başta İtalyan ekibi olmak üzere bazı kulüplerin ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’ın isteyeceği bonservis bedelinin 20 milyon euro olacağı öğrenildi.

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Galatasaray’da teknik kadronun, Brezilyalı futbolcudan memnun olmasına karşın gelecek sezonki transfer bütçesine kaynak yaratmak için Marcao’nun satışını değerlendirileceği öğrenildi.