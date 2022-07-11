Galatasaray, Marcao - Sevilla transferinden ne kadar kazanacak?

Başarılı savunmacılarını İspanya'ya yolcu eden sarı-kırmızılılar bu transferden ne kadar kazanacak?

Galatasaray'da sergilediği iyi performansın ardından adı birçok kulüp ile transfer dedikodularına karışan Marcao'nun Sevilla hikayesi başladı.

İspanyol ekibi için sağlık kontrolünden geçen Marcao, Sevilla ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Peki Marcao'nun bonservisi ne kadar? Galatasaray, Marcao'dan ne kadar kazanacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Sevilla, Marcao için Galatasaray'a ne kadar ödeyecek?

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır."

"Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir. "

"Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir."

Sarı-kırmızılıların açıklamasına göre Sevilla, Galatasaray'a Marcao için bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek. Ayrıca Galatasaray oyuncunun bir sonraki satışının karından %10 pay alacak.

Galatasaray, Marcao'yu Sevilla'ya yolcu etti 👋



💰 Bonuslarla birlikte 15 milyon euro

🤝 Sonraki satıştan %10 pay pic.twitter.com/l4YP7JvXPZ — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 11, 2022

Başka ne oldu?

Sevilla sezon öncesi hazırlıklarını Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürdürüyor ve Marcao takımın kampına dahil oldu.

Ayrıca Brezilyalı savunmacı, İspanyol ekibinin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ilk oyuncu oldu.

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