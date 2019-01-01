Galatasaray

Galatasaray, Manuel Fernandes'i gündemine aldı

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Badou Ndiaye ve Fernando ile yolların ayrılmasının ardından orta saha transferi için harekete geçen Galatasaray, Manuel Fernandes ile görüşüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, orta sahaya üç takviye istiyor. 

Bu doğrultuda Ever Banege ile görüşen Sarı Kırmızılılar, futbolcunun kulübü Sevilla’yı ikna edemeyince transfer tıkandı.

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Alternatif arayışına giren Galatasaray, Sabah’ın haberine göre bir dönem Beşiktaş forması da giyen Manuel Fernandes ile görüşüyor.

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Son olarak Lokomotiv Moskova’da forma giyen 33 yaşındaki Portekizli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi. 

Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Fernandes, 4 gol atıp 5 de asist yaptı.

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