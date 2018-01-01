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Galatasaray

Galatasaray, Maicon'u satıp transfer bütçesi açacak

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Galatasaray transfer bütçesini stoper oyuncusu Maicon'u satarak yaratacak.

Finansal Fair Play kuralları gereği oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayacak Galatasaray, transfer bütçesini Maicon'u satarak çıkaracak.

Sabah'ta yer alan habere göre; Teknik Direktör Fatih Terim'in sistemine uymayan Brezilyalı stoperin menajerine kulüp bulmaları için yetki verildi. Sarı kırmızılı yönetimin Maicon için belirlediği bonservis ise 5 milyon euro.

Galatasaray, 30 yaşındaki savunmacının satışından gelecek para ile stoper ve forvet takviyesi yapacak.

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Yazın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transferi son anda gerçekleşmeyen Maicon'a ülkesi Brezilya'dan da teklifler olduğu öğrenildi.

Maicon bu sezon 20 maça çıktı, 1 gol attı, 1 asist yaptı.

 

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