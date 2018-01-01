Galatasaray, Maicon'u satıp transfer bütçesi açacak

Galatasaray transfer bütçesini stoper oyuncusu Maicon'u satarak yaratacak.

Finansal Fair Play kuralları gereği oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayacak Galatasaray, transfer bütçesini Maicon'u satarak çıkaracak.

Sabah'ta yer alan habere göre; Teknik Direktör Fatih Terim'in sistemine uymayan Brezilyalı stoperin menajerine kulüp bulmaları için yetki verildi. Sarı kırmızılı yönetimin Maicon için belirlediği bonservis ise 5 milyon euro.

Galatasaray, 30 yaşındaki savunmacının satışından gelecek para ile stoper ve forvet takviyesi yapacak.

Yazın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transferi son anda gerçekleşmeyen Maicon'a ülkesi Brezilya'dan da teklifler olduğu öğrenildi.

Maicon bu sezon 20 maça çıktı, 1 gol attı, 1 asist yaptı.