Galatasaray liderlik sınavında

Bu sezon deplasmanlarda 20 puan kaybeden Galatasaray, Konyaspor'u yenmeyi başarırsa liderliğe oturacak.

'in 30. haftasında Atiker 'un konuğu olacak 'ı zor bir sınav bekliyor. Kazandığı takdirde liderliği 'den alacak olan sarı-kırmızılıların deplasman karnesi ise kafalarda soru işareti oluşturuyor.

Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmayan Aslan, 14. haftada Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

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Ancak Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı 14 müsabakadan 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Aslan, bu sezon ligdeki tüm mağlubiyetlerini rakip sahada yaşadı ve toplamda 20 puan kaybetti.

Haftaya 59 puanla ikinci sırada giren Galatasaray, Atiker Konyaspor'u halinde 20 hafta aradan sonra zirveye yerleşecek.