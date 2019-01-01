Galatasaray, Lemina transferini açıkladı

Sarı kırmızılı ekip, 26 yaşındaki Mario Lemina'yı kadrosuna katıyor.

, forması giyen orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Sarı kırmızılı ekipten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Lemina daha önce ve gibi önemli kulüplerin formasını terletmişti.

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Mario Lemina kimdir?

Tam adı Mario Rene Junior Lemina olan Gabonlu yıldız, futbol hayatına Lorient altyapısında başladı. 2013 yılında 4 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olan Lemina, Fransız ekibinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

2015 yılında satın alma opsiyonuyla kiralandığı Juventus'ta kalmayı başaran 26 yaşındaki futbolcu için İtalyan devi 2016 yazında 9.8 milyon euro bonservis ödedi.

Son olarak Ada'nın yolunu tutan ve Southampton'a transfer olan Lemina geçen sezon takımıyla 21 Premier Lig maçına çıktı ve 1 gol 1 asistle mücadele etti.