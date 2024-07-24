Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, hazırlıklarına dostluk maçlarıyla devam ediyor.
Guela Doue transferini iptal eden sarı-kırmızılı kulüp, transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da sahada hazırlıklarını sürdürüyor.
Son hazırlık maçında Trencin'i 4-1 mağlup eden Okan Buruk'un öğrencileri, bu kez İtalya Serie A kulübü Lecce ile kozlarını paylaşacak.
Binlerce Galatasaray taraftarı ve diğer futbolseverler Google'da Galatasaray-Lecce maçı hangi kanalda ve Galatasaray-Lecce maçı canlı izle aramalarını yaptırıyor.
Karşılaşma ile ilgili tüm detayları ise goal.com/tr aktarıyor.
Gelecek maç
Galatasaray-Lecce maçı hangi kanalda?
Galatasaray, 2024-25 sezonu öncesi hazırlık maçında bu akşam İtalya Serie A kulübü Lecce ile karşı karşıya gelecek.
Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Mauro Icardi'nin ilk 11'de olması beklenen karşılaşma SPOR SMART kanalından canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Galatasaray-Lecce
|24 Temmuz Çarşamba
|20.30
|SPOR SMART