Mauro Icardi'nin ilk 11'de olması beklenen maçta Galatasaray ile Lecce karşı karşıya. Peki Galatasaray-Lecce maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, hazırlıklarına dostluk maçlarıyla devam ediyor.

Guela Doue transferini iptal eden sarı-kırmızılı kulüp, transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da sahada hazırlıklarını sürdürüyor.

Son hazırlık maçında Trencin'i 4-1 mağlup eden Okan Buruk'un öğrencileri, bu kez İtalya Serie A kulübü Lecce ile kozlarını paylaşacak.

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Binlerce Galatasaray taraftarı ve diğer futbolseverler Google'da Galatasaray-Lecce maçı hangi kanalda ve Galatasaray-Lecce maçı canlı izle aramalarını yaptırıyor.

Karşılaşma ile ilgili tüm detayları ise goal.com/tr aktarıyor.

Galatasaray-Lecce maçı hangi kanalda?

Galatasaray, 2024-25 sezonu öncesi hazırlık maçında bu akşam İtalya Serie A kulübü Lecce ile karşı karşıya gelecek.

Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Mauro Icardi'nin ilk 11'de olması beklenen karşılaşma SPOR SMART kanalından canlı olarak yayınlanacak.