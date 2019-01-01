Galatasaray Kulübü'nden ayrılık iddialarına yanıt

Galatasaray Kulübü, takımdaki bazı oyuncularla yolların ayrılabileceği yönündeki iddialar hakkında bir açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü, takımdaki bazı oyuncularla yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Hatırlanacağı üzere bazı medya organlarında sarı-kırmızılı kulübün sezon sonunda Fernando Muslera, Mariano, Badou Ndiaye ve Fernando Reges ile yollarını ayırmayı düşündüğü öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde yazılı ve dijital medya organlarında yer alan, futbol takımımızın bazı oyuncuları ile yolları ayırma kararı alındığı ve önümüzdeki sezonun kadro planlamasında yer almadıkları yönündeki haberler tamamen asılsızdır.

Takımımızın 22. Şampiyonluk hedefine yürüdüğü bu günlerde ısrarla gündeme getirilen bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."