Galatasaray, Kostas Mitroglou'na kulüp arıyor

Galatasaray, beklentileri karşılayamayan Yunan golcü Kostas Mitroglou'nu elden çıkarmak istiyor.

, geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 sezonluğuna kiralanan ancak yeteri kadar verim sağlayamayan Kostas Mitroglou'nu göndermek istiyor.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre sarı kırmızılı yönetim, yıllık maliyeti 2.6 milyon euro olan oyuncunun kulüp bulması durumunda maaşının bir kısmını karşılamayı kabul edecek.

İddialara göre yönetim, 31 yaşındaki futbolcunun menajerine, "Bir an önce teklif getirin. Kostas'a gideceği takımda aynı şartları sunmaya hazırız. Bu çerçevede bir limitimiz olacak. İki tarafın hatta gideceği kulübü de dahil edersek 3 tarafından da memnun olacağı bir anlaşmaya sıcak bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine ilk olarak Olympiacos ile görüşüldü. Yunan ekibi, oyuncunun ücretinin yarı yarıya ödenmesi teklifinde bulundu ancak Galatasaray bu teklifi sıcak karşılamadı.

Galatasaray idarecilerinin, Mitroglou'nu transfer edecek kulübe maaş yükünün sadece 600 bin eurosunu karşılayabileceğini ileteceği belirtildi.

Mitroglou, Galatasaray ile çıktığı 9 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.