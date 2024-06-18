Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi: 3 resmi teklif!

Kerem Aktürkoğlu'na üç kulüpten resmi teklif geldiği iddia edilirken Galatasaray oyuncunun bonservisini belirledi.

Kerem Aktürkoğlu'nun satılma ihtimali ağırlık mı kazandı? Oyuncuya üç resmi teklif olduğu söyleniyor Kerem sezon sonunda taraftara sitemlenmişti

NE OLDU? Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'na şu ana kadar 3 resmi teklif geldi. İspanya'dan Real Sociedad, Rusya'dan Spartak Moskova ve Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Kerem'e teklifini iletip beklemeye geçti.

BÜYÜK RESİM: A Milli Takım'la EURO-2024'te boy gösterecek 25 yaşındaki yıldız oyuncu, son kararını turnuva sonrasına bıraktı. Kariyeri için İspanya'yı doğru adım olarak gören Kerem Aktürkoğlu'nun tercihinin Real Sociedad olacağı söyleniyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

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NE SÖYLENDİ? Kerem Aktürkoğlu şampiyon oldukları sezonun ardından şu sitemli cümleleri kurmuştu: "Galatasaray benim için çok anlamlı, çok değerli. Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. 3 sezondur istatiksel olarak daha çok konuşulacak şeyler yapıyorum. İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor. Başarılı bir sezon geçirdim, kariyer sezonumu geçirdim. Her sene üst üste koyuyorum. Sevenlerimi mutlu ederim inşallah."

SIRADA NE VAR? Kerem Aktürkoğlu şimdi Türkiye ile EURO 2024'teki ilk sınavını verecek ve 18 Haziran'da Gürcistan karşısında şans bulması halinde mücadele edecek.