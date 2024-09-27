Galatasaray-Kasımpaşa maçı canlı izle

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesinde hafta içinde evinde PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, yeniden Trendyol Süper Lig'e dönüyor. Sarı-kırmızılı takım, yarın akşam Kasımpaşa karşısında Rams Park'ta 3 puan arayacak. Tüm maçlarını kazandı Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonuna adeta bomba gibi bir giriş yaptı. Haberin devamı aşağıda Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ligde çıktığı altı maçın hepsini kazandı. Son olarak Fenerbahçe'yi derbi maçında deplasmanda 3-1 mağlup eden Aslan, 18 puanla lider durumda. Gelecek maç Süper Lig GAL KAS Maç önizlemesi Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1 kanalından ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Galatasaray-Kasımpaşa 28 Eylül Cumartesi 19.00 beIN SPORTS ve TOD GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE