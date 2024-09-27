Galatasaray-Kasımpaşa maçı canlı izle

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesinde hafta içinde evinde PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, yeniden Trendyol Süper Lig'e dönüyor.
Sarı-kırmızılı takım, yarın akşam Kasımpaşa karşısında Rams Park'ta 3 puan arayacak.
Tüm maçlarını kazandı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonuna adeta bomba gibi bir giriş yaptı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ligde çıktığı altı maçın hepsini kazandı.
Son olarak Fenerbahçe'yi derbi maçında deplasmanda 3-1 mağlup eden Aslan, 18 puanla lider durumda.
Gelecek maç
Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1 kanalından ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Galatasaray-Kasımpaşa
|28 Eylül Cumartesi
|19.00
|beIN SPORTS ve TOD