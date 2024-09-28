Galatasaray, Kasımpaşa karşısına tarihi bir ilk için çıkıyor

Galatasaray, Kasımpaşa maçında galip gelmesi halinde kulüp tarihinde bir ilki yaşayacak.

Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek

Süper Lig'deki ilk 6 maçını kazandı

Aslan kulüp tarihinde bir ilki başarmak istiyor

NE OLDU? Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ligde de galibiyet alıp tarihi bir ilki yaşamak istiyor.

BÜYÜK RESİM: 2024/25 Süper Lig sezonunda oynadığı altı maçta da puan kaybetmeyen Galatasaray, kulüp tarihinde ilk kez bir sezona yedide yedi yaparak başlamayı hedefliyor. Lig tarihinde bunu başaran tek ekip ise Fenerbahçe (2023/24, 2009/10 & 1964/65).

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? OPTA verilerine göre, Bu sezon Süper Lig’de oynadığı iki maçta birer asist yapan Victor Osimhen, Opta’nın bu alanda veriye sahip olduğu 2014/15’ten bu yana forma giydiği ilk üç lig karşılaşmasında da gol pası veren ilk Galatasaray oyuncusu olabilir. Nijeryalı santrfor, lig kariyerinde üç karşılaşmalık seri yakaladığı bir dönem yaşamadı.

Haberin devamı aşağıda

Ayrıca Okan Buruk, Galatasaray’ın başına geçtikten sonra Kasımpaşa ile oynadığı dört Süper Lig maçını da kazandı. Okan Buruk'un bu süreçte 5+ kez rakip olup puan kaybetmediği bir takım bulunmuyor (hükmen sonuçlar hariç).