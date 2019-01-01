Galatasaray kafilesinde Feghouli sürprizi

Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı kırmızılı ekibin kafilesinde önemli eksikler yer aldı.

, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü 'a konuk olacak.

Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yayınlanan haberde Malatya'ya gidecek olan kamp kadrosu açıklandı.

Çene kemiğinde kırık bulunan Younes Belhanda, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçının ardından Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kamp kadrosunda da yer almadı.

Faslı oyuncu haricinde kafilede yer almayacak olan iki önemli isim dikkat çekti.

Galatasaray, yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli'yi Malatya'ya götürmeyecek. Cezayirli oyuncu, böbrek ameliyatı sebebiyle sezona geç başlamıştı.

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Öte yandan Selçuk İnan da Malatya'ya hareket edecek olan kafilede yer almayacak.

Sarı kırmızılı ekibin Yeni Malatyaspor karşılaşması kamp kadrosu aşağıdaki gibi oluştu:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor ve Mario Lemina