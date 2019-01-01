Galatasaray kaç maçtır sahasında yenilmiyor?

Süper Lig’de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray kaç maçtır evinde yenilmiyor? Detaylar haberimizde…

Süper Lig’in 6. haftasında derbide ’yi ağırlayacak.

Üste üste iki sezondur şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sahasında kolay kolay maç kaybetmiyor.

Galatasaray sahasında kaç maçtır yenilmiyor?

Sarı Kırmızılı ekip, Süper Lig’de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla karşısında almıştı.

Türk Telekom Stadı'nda en uzun yenilmezlik serisini yaşayan Aslan taraftarı önüne çıktığı son 38 maçta yenilgi yüzü görmezken bu müsabakaların 32’sinde zafere ulaşan taraf oldu.

Süper Lig'in iç sahada en uzun yenilmezlik serisi

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Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla ’a ait bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı.

İç sahada 2 Kasım 1975’te ’a 2-1 kaybeden Trabzonspor, 30 Kasım 1975’te 1-1 biten maçıyla başladığı seride, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Hüseyin Avni Aker Stadı’nda rakiplerine boyun eğmedi.

Karadeniz temsilcisi, 1981-1982 sezonunun 9. haftasında, 1 Kasım 1981’de Kocaelispor’a 1-0 yenilerek, muhteşem seriyi sonlandırdı. Trabzonspor, bu süre içinde iç sahadaki 90 lig maçından 70’ini kazandı, 20’sinde berabere kaldı.