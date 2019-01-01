Galatasaray kaç kupa kazandı?

Armasının üzerinde dört yıldız bulunan ilk ve tek Türk takımı konumundaki Galatasaray'ın kuruluşundan bu yana kaç kupa kazandığını biliyor muydunuz?

Ligimizde 22 kez mutlu sona ulaşan futbol takımının geçmişinde çok sayıda kupa bulunuyor.

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114 yıllık tarihine 22 Süper Lig şampiyonluğu haricinde bir UEFA Kupası, bir UEFA Süper Kupası, 18 Kupası, beş Türkiye Süper Kupa, 10 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası, beş Türkiye Başbakanlık Kupası, 12 T.S.Y.D. Kupası, bir Türkiye 50. Yıl Kupası, bir Emirates Kupası, bir Türkiye Gazi Büstü, iki Türkiye İstanbul Kupası, bir Uhren Kupası, bir Türkiye 1. Lig Kırmızı Grup, üç Türkiye İstanbul Profesyonel Küme, 12 Türkiye İstanbul Ligi, bir Türkiye Milli Küme şampiyonluğu sığdıran sarı-kırmızılıların müzesinde toplamda 97 adet kupa mevcut.