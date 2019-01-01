Galatasaray Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ı listesine aldı

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, Fortuna Düsseldorf'ta oynayan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ı listesine aldı.

bir yandan ligde ve kupada şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer taraftan gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ’nın takımında forma giyen gurbetçi oyuncular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan’ı da transfer listesine aldı.

Hürriyet'in haberine göre; Eren Derdiyok’un sezon sonu takımdan ayrılacak olması ve Sinan Gümüş’ün durumunun belirsizliği nedeniyle transferde önceliği yerli isimlere veren sarı kırmızılılar, Kenan Karaman için Fortuna Düsseldorf ile masaya oturmaya karar verdi. Forvet pozisyonunun yanı sıra sol ve sağ kanatta da oynayabilen 25 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Kenan için Fortuna Düsseldorf 1 milyon Euro talep ederken, kulüplerin bu rakamda anlaşması bekleniyor. Bu sezon 17 maç oynayan Kenan, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

Sezon sonu Sparta Prag’a dönecek olan Semih Kaya’nın yerine Türk stoper arayan Galatasaray, Kenan Karaman’la aynı takımda forma giyen Kaan Ayhan’ı takibe aldı. Tıpkı Kenan gibi Fatih Terim tarafından A Milli Takım’a kazandırılan Kaan da, savunmanın her yerinde ve ön liberoda oynayabiliyor. Fortuna Düsseldorf ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunmacının kontratında çıkış maddesi olduğu ve durumunun yakından takip edildiği belirtildi.