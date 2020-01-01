Galatasaray, Jupp Derwall'i andı

Galatasaray, efsane teknik direktör Jupp Derwall'in ölüm yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

Kulübü, unutulmaz teknik direktörü Jupp Derwall'in 13. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futbolunda tarihi yeniden yazan, Galatasaray ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski teknik direktörümüz Jupp Derwall'i aramızdan ayrılışının 13. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Seni hiç unutmayacağız Herr Derwall." ifadeleri kullanıldı.

Haberin devamı aşağıda

Kariyerinde 1978-1984 yıllarında Batı Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Derwall, 1980'de Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Derwall yönetimindeki Batı Almanya, 1982 Dünya Kupası'nda ise finale kadar çıktı ancak İtalya'ya yenilerek 2. oldu.

Daha fazla takım

Galatasaray'ın başına 1984'te geçen Alman teknik adam, sarı-kırmızılı ekiple birer lig ve Kupası şampiyonluğu yaşadı. Derwall, Galatasaray'da çalıştığı 3 sezonda Türk futboluna modern antrenman teknikleri ve taktik fikirleri kazandırırken, tesisleşmenin önemini aşıladı.

Derwall, Mustafa Denizli ve Fatih Terim gibi teknik direktörlerin yetişmesine de büyük katkıda bulundu.