Galatasaray, Jesse Sekidika'yı açıkladı

Sarı Kırmızılılar, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Nijeryalı kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.

, 'dan ayrılan 23 yaşındaki Jesse Sekidika ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Sekidika kimdir?

Mackolik ve Goal editörü Burakhan Işık, Sekidika'yı şu sözlerle anlatıyor:

" ve Stoke City'nin alt yaş takımlarında oynayan Sekidika, Eskişehirspor'a 2018 yazında Sırp ekibi Napredak'tan katıldı. Ancak transfer yasağı sebebiyle hünerlerini sergilemek için 6 ay beklemek zorunda kaldı. 2019 ise Nijeryalı futbolcunun yılı oldu. Sekidika, 2019'u yokluklarla geçiren Eskişehirspor'da bir 'kardelen' gibi yükseldi.

"24 yaşındaki Sekidika 'modern kanat' olarak tabir edebileceğimiz bir oyuncu. Kariyerinin ilk dönemlerinde sol kanatta, içe kat ederek oynayan Sekidika, Eskişehirspor'da ağırlı olarak hücumun sağında görev aldı. Yarım sezonda 8 gol ve 2 asistle mükemmel bir performans ortaya koyan Sekidika, Eskişehirspor'un attığı gollerin %45'ine doğrudan etki etti.

"Hızı ve kıvrak bilekleriyle birebirde çok etkili olan Sekidika'yı muadili oyunculardan ayıran en önemli özelliği; bitiriciliği. OPTA verilerine göre, Nijeryalı, bu sezon yakaladığı net gol pozisyonlarının %86'sını gole çevirdi."

"Çok büyük bir kulübe geldim"

Galatasaray Kulübü, 4,5 yıllığına transfer ettiği Jesse Sekidika için imza töreni düzenledi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Sekidika, sağlık kontrollerinin ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın katılımıyla kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreni sırasında açıklamalarda bulunan Cengiz, Sekidika'nın takıma ciddi katkı yapacağını belirterek, "Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Sekidika'nın dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Kulübün ikinci başkanı Albayrak ise Sekidika'nın uzun yıllar Galatasaray forması giyeceğine inandığını vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

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"Aramıza hoş geldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum."

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Sekidika, Galatasaray'ın çok bükük bir camia olduğunu aktararak, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi." değerlendirmesinde bulundu.