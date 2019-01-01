Jean Michael Seri için Fatih Terim faktörü

Galatasaray yönetimi, Jean Michael Seri'nin transferi için Fulham'ı Fatih Terim faktörüyle ikna etmeye çalışıyor.

Orta saha transferi için çalışmalarına hız veren , Jean Michael Seri'nin kiralanması için oyuncunun kulübü 'ı ikna etmeye çalışıyor. Yönetim, yüksek bir bonservis bedeli ile transfer ettiği oyuncusunu kiralamaya sıcak bakmayan İngiliz ekibini, Fatih Terim faktörüyle ikna etmeyi planlıyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi, Jean Michael Seri'nin kiralanması için oyuncunun kulübü Fulham ile görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar 28 yaşındaki Fildişili oyuncuyla anlaşma sağlarken Fulham'a yıldız futbolcunun Fatih Terim yönetiminde önemli bir gelişim göstereceğini iletti. Şampiyonlar Ligi faktörünü de görüşmelerde kullanan yönetim, İngiliz ekibine Jason Denayer, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye'nin sarı kırmızılı formayla yakaladığı çıkışı örnek olarak gösterdi.

Galatasaray'da İdari Menajer Şükrü Hanedar Seri transferi için görüşmelerini sürdürürken Fildişili yıldızın alternatifinin eski Fenerbahçeli Josef de Souza olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki Brezilyalı 2018 yazında 12 milyon euro karşılığında 'ın Al Ahli takımına transfer olmuştu.