Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi!
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Fernando ve Badou Ndiaye'nin ayrılıkları sonrası harekete geçen Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Fulham'ın Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin transferinde görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Seri, Ligue 1'de Nice formasıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve 2018 yazında 30 milyon euro karşılığında Fulham'ın yolunu tutarak İngiliz kulübünün tarihinin en pahalı transferi olmuştu.
Geride bıraktığımız sezonda Premier Lig'de 32 maça çıkan Jean Micheal Seri, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.