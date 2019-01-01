Galatasaray, Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı

Sarı kırmızılılar, Fildişi Sahilli futbolcu ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

, 27 yaşındaki futbolcu Jean Michael Seri'yi satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Jean Michael Seri ve kulübü Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin 18.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.800.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

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Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geride bıraktığımız sezonda Fulham forması ile Premier Lig'de 32 maça çıkan Jean Micheal Seri, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.