Galatasaray, Jean Michael Seri'de mutlu sona çok yakın

Galatasaray, Fulham forması giyen orta saha oyuncusunu kiralamak üzere...

'ın forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılılar, Fulham'a yaptığı kiralama bedeli teklifini 1.5 milyon euro'dan 1.7 milyon euro'ya yükseltti.

Haberde Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncuyla bir sezon için 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Öte yandan A Spor'da yer alan habere göre ise sarı kırmızılılar, Fulham'a kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödeyecek.

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Nice forması altında sergilediği performansla parlayan Seri, geçtiğimiz yaz 30 milyon euro karşılığında Fulham'a transfer olmuştu.

Seri, geride bıraktığımız sezon Fulham forması altında çıktığı 34 resmi maçta 1 gole imza attı.