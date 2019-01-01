Galatasaray, Jean Michael Seri için harekete geçti
Yorum()
Getty
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, transferde hızlı hareket etmek istiyor.
>>> Avrupa'da biten tüm transferler (2019-20)
L'Equipe gazetesi sarı kırmızılıların Fulham'da forma giyen Jean Michael Seri'yi kiralamak istediğini öne sürdü.
Orta sahada görev yapan Fildişili oyuncunun İngiliz kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
Bu sezon Fulham ile 34 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu 1 gol attı, 3 asist yaptı.