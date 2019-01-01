Galatasaray, Jean Michael Seri için harekete geçti

Fransız medyası Galatasaray'ın, Premier Lig'de küme düşen Fulham'lı Jean Michael Seri ile ilgilendiğini yazdı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan , transferde hızlı hareket etmek istiyor.

L'Equipe gazetesi sarı kırmızılıların 'da forma giyen Jean Michael Seri'yi kiralamak istediğini öne sürdü.

Orta sahada görev yapan Fildişili oyuncunun İngiliz kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Bu sezon Fulham ile 34 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu 1 gol attı, 3 asist yaptı.