Galatasaray Javier 'Chicharito' Hernandez'in menajerleri ile görüştü

Galatasaray, Meksikalı golcü Javier ‘Chicarito’ Hernandez’in temsilcileri ile İstanbul’da görüşme gerçekleştirdi.

Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile el sıkışan , Mbaye Diagne’nin satılması ihtimaline karşın forvet transferi için de girişimlerine başladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün bir ödül töreninde ‘Meksikalılar beni şirkette bekliyor’ açıklamasını yapmıştı.

beIN SPORTS yorumcusu Raşit Altun’un haberine göre Abdurrahim Albayrak, Yenibosna’daki ofisinde ’Chicharito’ lakaplı Javier Hernandez’in menajerleri ile görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-Kırmızılılar’ın, ismi Arap kulüpleri ile anılan Diagne’nin satılması halinde bu transferi gerçekleştirebileceği öğrenildi.

Bu sezon ile Premier Lig’de 25 maça çıkan 31 yaşındaki Meksikalı golcü, rakip ağları 7 kez havalandırırken 1 de asist yaptı.