Galatasaray Javier 'Chicharito' Hernandez'in menajerleri ile görüştü
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Christopher Lee
Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile el sıkışan Galatasaray, Mbaye Diagne’nin satılması ihtimaline karşın forvet transferi için de girişimlerine başladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün bir ödül töreninde ‘Meksikalılar beni şirkette bekliyor’ açıklamasını yapmıştı.
beIN SPORTS Türkiye yorumcusu Raşit Altun’un haberine göre Abdurrahim Albayrak, Yenibosna’daki ofisinde ’Chicharito’ lakaplı Javier Hernandez’in menajerleri ile görüşme gerçekleştirdi.
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Sarı-Kırmızılılar’ın, ismi Arap kulüpleri ile anılan Diagne’nin satılması halinde bu transferi gerçekleştirebileceği öğrenildi.
Bu sezon West Ham United ile Premier Lig’de 25 maça çıkan 31 yaşındaki Meksikalı golcü, rakip ağları 7 kez havalandırırken 1 de asist yaptı.