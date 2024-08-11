Galatasaray'ın yıldızı Wilfired Zaha'nın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

2024-25 sezonuna 2-1'lik Hatayaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray; Wilfried Zaha transferi için, Premier Lig’e yükselen Leicester City ile anlaştı. Skorer'in haberine göre 31 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, İngiliz kulübüne 1 seneliğine kiralanacak.

İşte kiralık ücreti

Sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 9 milyon euroyu bulan Zaha’nın yüksek ücreti nedeniyle elden çıkarılmasına karar verildi.

G.Saray’ın Zaha’nın yıllık ücretine denk gelen parayı Leicester City’den kiralama bedeli olarak alacağı bildirildi.

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Böylece deneyimli futbolcunun 1 senelik kiralama bedeli olarak kulübün kasasına 9 milyon euro gireceği ifade edildi.

Galatasaray, Icardi’den sonra en yüksek ücreti alan Zaha’yı kiralayarak kulüp harcama limitini de güncelleyecek. 9 milyon euroluk gelir ilave harcama limiti olarak Galatasaray’ın hanesine yazılacak.

Kerem Aktürkoğlu'nda son durum ne?

Cim-Bom’da Kerem Aktürkoğlu’nun Spartak Moskova’ya transferi için geri sayım başladı. Rus ekibi, Kerem’i ikna etmek için 2.2 milyon euroluk teklifini 2.4 milyon euroya çıkardı.

Kerem’in 3 milyon euronun biraz üzerinde bir ücret talep ettiği öğrenildi. Kulüplerin ise 13 milyon euro bonservis için anlaştığı belirtildi. Bu arada Köhn’ün Rus kulübüne transferinin gerçekleşmeyeceği bildirildi.