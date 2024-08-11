2024-25 sezonuna 2-1'lik Hatayaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray; Wilfried Zaha transferi için, Premier Lig’e yükselen Leicester City ile anlaştı. Skorer'in haberine göre 31 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, İngiliz kulübüne 1 seneliğine kiralanacak.
İşte kiralık ücreti
Sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 9 milyon euroyu bulan Zaha’nın yüksek ücreti nedeniyle elden çıkarılmasına karar verildi.
G.Saray’ın Zaha’nın yıllık ücretine denk gelen parayı Leicester City’den kiralama bedeli olarak alacağı bildirildi.
Böylece deneyimli futbolcunun 1 senelik kiralama bedeli olarak kulübün kasasına 9 milyon euro gireceği ifade edildi.
Galatasaray, Icardi’den sonra en yüksek ücreti alan Zaha’yı kiralayarak kulüp harcama limitini de güncelleyecek. 9 milyon euroluk gelir ilave harcama limiti olarak Galatasaray’ın hanesine yazılacak.
Gelecek maç
Kerem Aktürkoğlu'nda son durum ne?
Cim-Bom’da Kerem Aktürkoğlu’nun Spartak Moskova’ya transferi için geri sayım başladı. Rus ekibi, Kerem’i ikna etmek için 2.2 milyon euroluk teklifini 2.4 milyon euroya çıkardı.
Kerem’in 3 milyon euronun biraz üzerinde bir ücret talep ettiği öğrenildi. Kulüplerin ise 13 milyon euro bonservis için anlaştığı belirtildi. Bu arada Köhn’ün Rus kulübüne transferinin gerçekleşmeyeceği bildirildi.