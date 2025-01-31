Ajax'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen yoğun eleştirilere maruz kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da oynanan oyun taraftarı memnun etmedi.

Spor yazarları, Galatasaray'ın mağlubiyetini eleştirirken takımın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili sözler de gündem oldu.

Milliyet yazarı Osman Şenher; Victor Osimhen'in Mauro Icardi becerisinde bir santrfor olmadığını iddia etti.

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'Osimhen'i Icardi ile bir tutmayın'

Söz konusu yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Osimhen’i Icardi ile bir tutmayın. İyi bir forvet. Üç defans futbolcusuyla mücadele ediyor, yanına gelen bir tane arkadaşı yok.

Son vuruşlarda da Icardi’nin becerisi onda yok. Sadece yanına iyi bir forvet gelirse o zaman rahatlar ve gol atmaya başlar.

Takımın da gol sıkıntısı biter. Ama bu şekilde yüzde yüzlük pozisyonları harcıyor. Icardi’nin attığı golleri atamıyor. Onun verdiği pasları da arkadaşları değerlendiremiyor.

'Galatasaray'ın yedek kulübesi yetersiz'

Sıkıntı büyük. Herhalde yeni transferler mutlaka bu takıma katkı yapacak. Ama şu an Galatasaray’ın yedek kulübesi yetersiz. Okan hocanın hamle yapabileceği futbolcu yok.

Sonuçta, tamam üzüldük ama iki play-off maçı oynanacak. Bu maçlarda başarılı olurlarsa Avrupa Kupası devam edecek.

Ancak şunu hatırlatayım o maçlarda Osimhen, Sanchez ve Torreira cezalı oldukları için oynamayacak."