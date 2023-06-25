Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon en etkili oyuncularından birisi olan Torreira'ya ilgi büyük...

2022/23 sezonunda Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Lucas Torreira, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılabilir.

Uruguaylı futbolcuya yönelik ilgi, her geçen gün artarken yıldız orta sahanın da takımdan ayrılma olasılığını düşündüğü ve bu nedenle menajerine görüşme yapması için yetki verdiği ortaya çıktı.

Ne söylendi?

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, La Lazio Siamo Noi'ye şu açıklamayı yaptı:

"Torreira, geçtiğimiz sezon en iyi şampiyonluğunu yaşadı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Galatasaray, Torreira'yı satılığa çıkarmadı.

"Torreira, inanılmaz bir performans sergileyerek tüm hedeflerine kolayca ulaştı.

"Gelecek hafta Lazio ile resmi bir görüşmem var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar ve Lucas da İtalya'yı hep sevmiştir.

"Ancak açık konuşmam lazım; Galatasaray, onu transfer listesine koymadı. Yine de bu bir iş, ne teklif etmek istediklerini dinleyeceğiz."

Galatasaray'ın, şimdilik Torreira'yı satmayı düşünmediği aktarılırken Uruguaylı yıldız için Lazio'dan 20 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde şartların değişebileceği vurgulanıyor.