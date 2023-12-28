Lucas Torreira, Devrim Özkan ile evlenip evlenmeyeceğine dair soruyu yanıtladı.

Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, son dönemde sadece saha içinde değil saha dışındaki özel hayatıyla da gündemde.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşayan Uruguaylı orta sahanın evlilik adımı atabileceği konuşuluyordu.

Sarı-kırmızılı takımın anahtar oyuncularından olan tecrübeli futbolcu, evlilik sorusuna yanıt verdi.

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Lucas Torreira ne söyledi?

Uruguaylı yıldız, önceki gün menajeri ile Nişantaşı City's'de görüntülendi. 27 yaşındaki futbolcu, Devrim Özkan'a istinaden sorulan, "Evlilik olur mu?" sorusuna, "Her şey güzel gidiyor. Şu an bunu söyleyebilirim" yanıtını verdi.

Kopenhag maçından önce destek vermişti

İlişkileri doludizgin devam eden ikiliden Devrim Özkan, Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kaybettiği Kopenhag maçından önce sevgilisine destek vermeyi ihmal etmemişti.

Instagram'da Torreira'nın araç içinde bir fotoğrafını yayınlayan 25 yaşındaki güzel, "Aşkım, şampiyonum" mesajını yazmıştı.

Çiftin yakında evlilik kararı alıp almayacağı merakla bekleniyor.