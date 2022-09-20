Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'in FIFA 23 reytingi kaç?

GOAL Türkiye, Belçikalı yıldızın FIFA 23 değerlerine göz atıyor.

FIFA 23'ün piyasaya sunulmasına artık çok az bir süre kaldı. Yeni sürümü merakla bekleyen futbolseverler, bir yandan da oyuncuların reytinglerini araştırıyor.

Tüm futbolcuların olmasa da gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de bazı oyuncuların reytingleri belli oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens de bunlardan biri. O halde tecrübeli futbolcunun reytinglerini inceleyelim.

Dries Mertens'in FIFA 23 reytingi kaç?

EA Sports, 30 Eylül'de çıkacak olan FIFA 23'te Belçikalı yıldızın puanını açıkladı. Dries Mertens'in reytingi 84 olarak bildirildi.

Yıldız futbolcu, Süper Lig'de yer alan tüm futbolculardan daha yüksek bir reytinge sahip.

Mertens'in FIFA 23 puanlarını aşağıda daha detaylı görebilirsiniz.

Özellik Puan HIZ 83 ŞUT 82 PAS 80 DEPAR 88 TOP KAPMA 36 FİZİK 49 ORTALAMA 84

Dries Mertens'in hangi özellikleri düştü, hangileri yükseldi?

FIFA 22'de hızı 85 olan yıldız futbolcunun hızı FIFA 23'te iki puan düşerek 83 oldu. 50 puan olan fiziği 49'a gerilerken, 79 olan pas puanı ise bir puan artarak 80'e yükseldi.

Mertens'in tüm futbolcular arasında genel sıralaması ise 155'ten 146'ya düştü