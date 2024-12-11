Galatasaray'ın yıldızı ayrılık kararını takım arkadaşlarına iletti

Galatasaray'da gözden düşen oyuncu ayrılık kararı aldı ve bu kararını takım arkadaşlarına iletti.

Hakim Ziyech, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı

Sarı-kırmızılıların ara transfer dönemi hareketli geçecek

Ziyech kararını takım arkadaşlarına iletti

NE OLDU? Galatasaray sezonu şampiyon tamamlama hedefiyle yoluna devam ederken ara transfer döneminde oldukça hareketli günler geçirecek. Takıma katılacak isimlerin yanı sıra bazı yıldızlar, Galatasaray'a veda edebilir.

BÜYÜK RESİM: Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'da gözden düşen Hakim Ziyech ara transfer döneminde takımdan ayrılma kararı aldı. Ziyech'in bu kararını takım arkadaşlarına da ilettiği söyleniyor.

Galatasaray yönetimi, Faslı oyuncunun yerine kanat transferi için çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon 10 maça çıkan Ziyech, 317 dakika süre alabildi ve 1 asist yaptı.

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SIRADA NE VAR? Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray bir sonraki maçını 12 Aralık'ta Malmö deplasmanında oynayacak. Okan Buruk'un öğrencileri ardından 16 Aralık'ta Trabzonspor'u konuk edecek.