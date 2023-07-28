Galatasaraylıların heyecanla beklediği yıldız golcü Icardi, nihayet İstanbul'un yolunu tuttu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğundaki 1 numaralı golcü, yeniden Sarı-Kırmızılı ekibe kavuşuyor.

Arjantinli süperstar Türkiye'nin yolunu tutarken önümüzdeki sezon için net maliyeti de ortaya çıkmış oldu.

Yola çıktılar

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara uçağa binerken çekilmiş görüntülerini kendisine ait Instagram hesabından paylaştı.

Arjantinli yıldızın bindiği 'GL5T' kodlu özel jet, yaklaşık sekiz bin kişi tarafından canlı olarak takip ediliyor.

Icardi'nin maliyeti belli oldu

Galatasaray, Pazar günü Rams Park'ta bu sezon transfer edilen isimlere imza töreni düzenleneceğini, ardından da statta antrenman yapılacağını açıkladı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin maliyeti belli oldu.

Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray'la 3 yıllığına anlaşmaya varan Mauro Icardi'nin sözleşme detayları belli oldu. Arjantinli yıldızın 3 yıl için kulübe maliyeti 26 milyon euro. Paris Saint Germain'e bonservis bedeli olarak 10 milyon euro ödenecek. Tecrübeli golcünün yıllık ücreti ise 5.3 milyon euro. Sponsorlar bu transfer için de devrede. Ekstra ödemeler (3, 3.5 milyon euro) sponsorlar tarafından karşılanacak.