Galatasaray'ın yeni transferi Mathias Ross kimdir?

Galatasaray, yıldız isimlerin yanında potansiyel bir isme yöneldi.

Galatasaray, Icardi ve Mertens gibi önemli yıldızlara imza attırırken geleceğini de sağlama almaya çalışıyor.

Sarı kırmızılılar, bu doğrultuda Danimarka ekibi Aalborg'un 21 yaşındaki savunmacısı Mathias Ross Jensen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Futbolseverler tarafından çok fazla bilinmeyen bu ismi GOAL Türkiye ile tanıyalım.

Mathias Ross kimdir?

15 Ocak 2001'de ülkesi Danimarka'nın Aalborg kentinde dünyaya gelen Ross, futbol kariyerine de şehrinin takımında 10 yaşındayken başladı.

Alt yaş gruplarında dikkat çeken Ross, ülkesinin milli takımını da U17 ve U19 seviyelerinde giydi.

1.90 boyundaki stoper, sağ ayağını kullanırken ilk kez Danimarka dışında hatta Aalborg dışına çıkacak.

Piyasa değeri 700 bin euro seviyelerinde olan Ross için Galatasaray taraftarları sosyal medyada vatandaşı Nelsonn ile kıyaslamaya başladı bile.