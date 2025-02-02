Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın anlaşma sağladığın Alvaro Morata, İstanbul'a geldi. İlk açıklamasını yapan İspanyol golcü, sağlık kontrolünden geçecek.

Galatasaray, İspanyol santrfor Alvaro Morata'nın kiralık transferi için AC Milan ile resmî görüşmelerin başladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Alvaro Morata, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın kiralık transfer olarak anlaşma sağladığı Alvaro Morata'nın dün akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak yoğun sis ve olumsuz hava şartları nedeniyle uçuş planı ertelendi. Dünyaca ünlü İspanyol golcü öğle saatlerinde İstanbul'a indi.

Alvaro Morata ne söyledi?

Alvaro Morata, İstanbul'a indikten sonra gazetecilere konuştu. İspanyol golcü şunları söyledi:

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"Türkiye'ye gelmemin tek sebebi zaten Galatasaray olabilirdi. Bunun için gururluyum. Osimhen ile çok gol atmak için çalışacağız. Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu.

Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için sabırsızlanıyorum."