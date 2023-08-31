Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Molde'yi eleyerek yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında devam eden Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Galatasaray kura çekimine 4. torbadan katıldı

Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi Monaco'da gerçekleşti

Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam eden Galatasaray'ın rakipleri Fransa'nın Monaco kentinde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Sarı-kırmızılılar kura çekimine dördüncü torbadan katıldı.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİM? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag oldu.

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A GRUBU Bayern Münih Manchester United Kopenhag Galatasaray

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN? 2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 19-20 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla perdesini açacak. İkinci hafta maçları 3-4 Ekim'de, üçüncü hafta maçları 24-25 Ekim'de, dördüncü hafta maçları 7-8 Kasım'da, beşinci hafta maçları 28-29 Kasım'da ve altıncı hafta maçları 12-13 Aralık'ta oynanacak.

HAFTA TARİH Birinci hafta 19-20 Eylül İkinci hafta 3-4 Ekim Üçüncü hafta 24-25 Ekim Dördüncü hafta 7-8 Kasım Beşinci hafta 28-29 Kasım Altıncı hafta 12-13 Aralık

DAHA FAZLASI: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamalarına kalma başarısı gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında mücadele eden Sarı-Kırmızılı ekip, toplamda 9 kez elemeleri geçerken, 7 kez de direkt olarak gruplara kaldı.