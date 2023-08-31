Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

İdil Erin Tetik
Mauro Icardi Galatasaray 2023-24Getty Images
GalatasarayŞampiyonlar LigiSüper Lig

Molde'yi eleyerek yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında devam eden Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

  • Galatasaray kura çekimine 4. torbadan katıldı

  • Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi Monaco'da gerçekleşti

  • Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam eden Galatasaray'ın rakipleri Fransa'nın Monaco kentinde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Sarı-kırmızılılar kura çekimine dördüncü torbadan katıldı.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİM? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag oldu.

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A GRUBU
Bayern Münih
Manchester United
Kopenhag
Galatasaray

Gelecek maç

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN? 2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 19-20 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla perdesini açacak. İkinci hafta maçları 3-4 Ekim'de, üçüncü hafta maçları 24-25 Ekim'de, dördüncü hafta maçları 7-8 Kasım'da, beşinci hafta maçları 28-29 Kasım'da ve altıncı hafta maçları 12-13 Aralık'ta oynanacak.

HAFTATARİH
Birinci hafta19-20 Eylül
İkinci hafta3-4 Ekim
Üçüncü hafta24-25 Ekim
Dördüncü hafta7-8 Kasım
Beşinci hafta28-29 Kasım
Altıncı hafta12-13 Aralık

DAHA FAZLASI: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamalarına kalma başarısı gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında mücadele eden Sarı-Kırmızılı ekip, toplamda 9 kez elemeleri geçerken, 7 kez de direkt olarak gruplara kaldı.

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