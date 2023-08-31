Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

- Galatasaray kura çekimine 4. torbadan katıldı
Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi Monaco'da gerçekleşti
- Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam eden Galatasaray'ın rakipleri Fransa'nın Monaco kentinde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Sarı-kırmızılılar kura çekimine dördüncü torbadan katıldı.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİM? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag oldu.
|A GRUBU
|Bayern Münih
|Manchester United
|Kopenhag
|Galatasaray
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN? 2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 19-20 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla perdesini açacak. İkinci hafta maçları 3-4 Ekim'de, üçüncü hafta maçları 24-25 Ekim'de, dördüncü hafta maçları 7-8 Kasım'da, beşinci hafta maçları 28-29 Kasım'da ve altıncı hafta maçları 12-13 Aralık'ta oynanacak.
|HAFTA
|TARİH
|Birinci hafta
|19-20 Eylül
|İkinci hafta
|3-4 Ekim
|Üçüncü hafta
|24-25 Ekim
|Dördüncü hafta
|7-8 Kasım
|Beşinci hafta
|28-29 Kasım
|Altıncı hafta
|12-13 Aralık
DAHA FAZLASI: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamalarına kalma başarısı gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında mücadele eden Sarı-Kırmızılı ekip, toplamda 9 kez elemeleri geçerken, 7 kez de direkt olarak gruplara kaldı.