Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi kim?

2023/24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele veren Galatasaray, eleme turlarını başarıyla geçmeye çalışacak. Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamalayan sarı-kırmızılılar direkt gruplara gidemediği için sezonu erken açtı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak. Litvanya ekibini elemesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek.
Peki Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki rakibi kim? GOAL Türkiye ile göz atalım.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim?
Zalgiris'i elemesi halinde 2. ön eleme turuna yükselecek olan Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki rakibi İsviçre'de gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunu geçmesi halinde Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda veda etmesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Klaksvik / Hacken eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.