Galatasaray'ın satışa çıkardığı ürüne stadyum yasağı geldi

Sarı-kırmızılılar, satışa çıkan Victor Osimhen maskelerinin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını açıkladı.

Galatasaray, Osimhen maskelerini ölümsüzleştirmişti

Kulüp mağazalarında satışa çıktı

Ancak ürüne stadyum yasağı geldi

NE OLDU? Galatasaray, Victor Osimhen ile özdeşleşen maskeyi kulüp mağazalarında satışa çıkarmıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada bu maskelerin spor yasası gereği stada alınamayacağı duyuruldu.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Büyük Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in ikonik maskesi, GSStore'da büyük ilgi görmeye devam ediyor! Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz."

"Spor yasası gereğince maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Güvenliğiniz ve stadyum kurallarına uyum açısından gerekli önlemleri almanızı önemle tavsiye ediyoruz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz."

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SIRADA NE VAR? Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde RFS deplasmanında 2-2 berabere kalan Galatasaray, 6 Ekim'de Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, RFS deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalırken Süper Lig'deki son maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasında da 3-0'dan 3-3 berabere kalmıştı.