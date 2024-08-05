Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi kura çekiminin ardından belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte yeni bir format uygulanacak. 32 takımdan oluşan turnuva, bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek.

Grup maçlarını yerine lig formatının geçileceği Şampiyonlar Ligi'nde takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak. 8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.

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Galatasaray'ın rakibi kim?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar turnuvanın play-off turundaki ilk maçını 20 ya da 21 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Galatasaray bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

Şampiyonlar Ligi'nde sezon 17 Eylül'de başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonunda final 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da oynanacak.