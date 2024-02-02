Sacha Boey'yi Bayern Münih'e yolcu eden Galatasaray, sağ beki hangi hamleyle dolduracak?

Sacha Boey, Almanya'ya gitti

Galatasaray gündeminde iki isim var

Kısa sürede sağ bek transferi gerçekleşecek

NE OLDU? Galatasaray, 30 milyon euro bonservis karşılığında Sacha Boey'yi Bayern Münih'e gönderirken 23 yaşındaki oyuncunun yerini doldurmak için elini hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer gündeminde sağ bek için iki isim öne çıkıyor: Youcef Atal ve Serge Aurier.

BÜYÜK RESİM: DHA, Galatasaray'ın Serge Aurier için yarım sezon ödeyeceği maaşı bile belirlediğini iddia ederken Fabrizio Romano'nun haberine göre, Serge Aurier'in Galatasaray'a transferi, ödeme planı problemi nedeniyle şu an için durdu.

DAHA FAZLASI: Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Nice forması giyen 27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal için resmi teklif yaptı.

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SIRADA NE VAR? Sarı-kırmızılı yönetimin Serge Aurier için Nottingham Forest ile ödeme şartlarında anlaşamadığı söyleniyor. Galatasaray rotasını, Fransa'ya çevirebilir.