Galatasaray'ın sağ bekini Sacha Boey'dan sonra kim dolduracak?

İdil Erin Tetik
Sacha Boey Galatasaray 2023-24Getty
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Sacha Boey'yi Bayern Münih'e yolcu eden Galatasaray, sağ beki hangi hamleyle dolduracak?

  • Sacha Boey, Almanya'ya gitti
  • Galatasaray gündeminde iki isim var
  • Kısa sürede sağ bek transferi gerçekleşecek

NE OLDU? Galatasaray, 30 milyon euro bonservis karşılığında Sacha Boey'yi Bayern Münih'e gönderirken 23 yaşındaki oyuncunun yerini doldurmak için elini hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer gündeminde sağ bek için iki isim öne çıkıyor: Youcef Atal ve Serge Aurier.

BÜYÜK RESİM: DHA, Galatasaray'ın Serge Aurier için yarım sezon ödeyeceği maaşı bile belirlediğini iddia ederken Fabrizio Romano'nun haberine göre, Serge Aurier'in Galatasaray'a transferi, ödeme planı problemi nedeniyle şu an için durdu.

DAHA FAZLASI: Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Nice forması giyen 27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal için resmi teklif yaptı.

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SIRADA NE VAR? Sarı-kırmızılı yönetimin Serge Aurier için Nottingham Forest ile ödeme şartlarında anlaşamadığı söyleniyor. Galatasaray rotasını, Fransa'ya çevirebilir.

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