- Sacha Boey, Almanya'ya gitti
- Galatasaray gündeminde iki isim var
- Kısa sürede sağ bek transferi gerçekleşecek
NE OLDU? Galatasaray, 30 milyon euro bonservis karşılığında Sacha Boey'yi Bayern Münih'e gönderirken 23 yaşındaki oyuncunun yerini doldurmak için elini hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer gündeminde sağ bek için iki isim öne çıkıyor: Youcef Atal ve Serge Aurier.
BÜYÜK RESİM: DHA, Galatasaray'ın Serge Aurier için yarım sezon ödeyeceği maaşı bile belirlediğini iddia ederken Fabrizio Romano'nun haberine göre, Serge Aurier'in Galatasaray'a transferi, ödeme planı problemi nedeniyle şu an için durdu.
DAHA FAZLASI: Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Nice forması giyen 27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal için resmi teklif yaptı.
SIRADA NE VAR? Sarı-kırmızılı yönetimin Serge Aurier için Nottingham Forest ile ödeme şartlarında anlaşamadığı söyleniyor. Galatasaray rotasını, Fransa'ya çevirebilir.