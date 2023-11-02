Galatasaray'ın rakibi Bayern'e şok üstüne şok: Tam 6 oyuncu! Durumu belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'in sakatlıklarla başı belada...

NE OLDU? Bayern Münih'in sakatlık krizi, Çarşamba günü yıldız defans oyuncusu Matthijs de Ligt'in, kulübün DFB-Pokal ile Saarbrucken arasında 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sırasında dizinden sakatlanarak sahayı terk etmesiyle daha da derinleşti.

Hollandalı defans oyuncusu sakatlanarak 25. dakikada, maçtan çıkmak zorunda kaldı.

Böylece Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olan Bayern Münih'in sakatlar listesine bir isim daha eklenmiş oldu. De Ligt'in, yaklaşık 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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BÜYÜK RESİM: Teknik direktör Thomas Tuchel, De Ligt dayanılmaz bir acı içinde sahadan çıkarken endişeli görünüyordu. Kulüpte sakatlıklar nedeniyle halihazırda Serge Gnabry, Noussair Mazraoui, Raphael Guerreiro, Dayot Upamecano ve Leon Goretzka'nın da sakatlıkları bulunuyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

SKY

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SIRADA NE VAR? Bavyera kulübü, bir sonraki karşılaşmasında Cumartesi günü Bundesliga'da Dortmund'a karşı oynayacak.

Ardından, 8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.