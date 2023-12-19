Fransız oyuncu Sacha Boey, özellikle Devler Ligi'ndeki performansıyla Maviler'in radarına girdi.

Galatasaray'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, henüz transfer dönemi gelmeden dev takımları peşine taktı. Özellikle Şampiyonlar Ligi performansının ardından dev takımların transfer listesine girdi.

Ne söylendi?

The Sun'da yer alan habere göre; ortaya koyduğu başarılı performansla her geçen gün talipleri artan Galatasaray'ın yıldız sağbeki Sacha Boey'u son isteyen kulüp Chelsea oldu.

Haberin detayında Chelsea'nin kadrosunda bulunan bir diğer Fransız sağ bek olan Malo Gusto'nun da oynayabileceği ancak Sacha Boey'in oyun zekası, fiziksel olarak ve defansif olarak çok daha üstün olduğu ifade edildi.

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İngiltere devi Chelsea'nin, Sacha Boey'i kadrosuna katmak için yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı da söylendi.